Ein Video zeigt einen unfassbaren Vorgang vor einer Bar in Düsseldorf: Ein Kellner erklärt zwei Männern, dass er sie nicht hereinlassen dürfe – weil sie schwarz sind. Die Bar distanziert sich von seinen Aussagen.

Die "Hausbar" in Düsseldorf lässt nach Aussage eines Kellners nur ausgewählte schwarze Personen rein. In der Aufnahme eines Gesprächs schildert der Mitarbeiter gegenüber zwei schwarzen Gästen absurde Vorgaben, die er habe. Die Bar selbst dementiert diese: Hinter den Aussagen des gezeigten Kellners stehe man nicht.

In dem Video klingt das jedoch anders. Es zeigt offenbar Erklärungsversuche nach der Ablehnung der beiden schwarzen Gäste. "Wir haben (...) Stammgäste, die sind auch schwarz, die dürfen dann rein. Aber euch muss ich sagen, ihr dürft nicht rein", sagt der Kellner mit seinem Tablett in der Hand zu den beiden. Er halte es für "kompletten Schwachsinn", aber so sei es eben.