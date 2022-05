Mona Neubaur hat in Düsseldorf gewählt

Die Spitzenkandidatin der Gr├╝nen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, hat in D├╝sseldorf gew├Ąhlt. Die 44 Jahre alte Diplomp├Ądagogin gab am sp├Ąten Sonntagvormittag ihre Stimme in einem Wahllokal im Stadtteil Pempelfort ab. Das Wahllokal war im Klassenzimmer einer Katholischen Grundschule eingerichtet.