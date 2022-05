Spahn sieht CDU und Grüne als Sieger der NRW-Wahl

Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht die CDU und die Gr├╝nen als klare Sieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD dagegen habe ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, sagte Spahn am Sonntag in der ARD. "Ich denke, das wird die Ausgangslage f├╝r die Gespr├Ąche in den n├Ąchsten Tagen sein." Wer bei einem solchen Ergebnis Regierungsanspr├╝che stelle, "dem ist nicht zu helfen", sagte Spahn in Richtung der SPD.