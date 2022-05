DGB NRW: Künftige NRW-Regierung muss Probleme "anpacken"

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Nordrhein-Westfalen erwartet von der k├╝nftigen Landesregierung entschlossenes Handeln in sozialen und ├Âkonomischen Fragen. "Die Probleme in Nordrhein-Westfalen sind gro├č", sagte die Vorsitzende Anja Weber der Deutschen Presse-Agentur nach der Landtagswahl. "Jedes f├╝nfte Kind lebt in Armut und wir sind in ganz gro├čer Sorge um die Zukunft unserer Industriearbeitspl├Ątze. Das muss angepackt werden."