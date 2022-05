Schwangeres Model begeistert in Cannes

Manager: Schließung der Vallourec-Rohrwerke "unausweichlich"

Die Schlie├čung der beiden traditionsreichen deutschen Werke des franz├Âsischen Rohrfabrikanten Vallourec ist nach Darstellung eines f├╝hrenden Firmenmanagers unumg├Ąnglich. "├ľkonomisch ist das unausweichlich", sagte der Vallourec-Deutschlandchef Herbert Schaaff am Donnerstag in D├╝sseldorf mit Blick auf das defizit├Ąre Deutschlandgesch├Ąft. Es habe zwar Kaufangebote von drei Finanzinvestoren gegeben, diese seien aber "entt├Ąuschend" gewesen und h├Ątten kein zukunftsf├Ąhiges Konzept enthalten. Industriekonzerne wiederum seien nicht bereit gewesen zur ├ťbernahme der Werke in D├╝sseldorf und M├╝lheim an der Ruhr mit insgesamt 2400 Besch├Ąftigten.

Nach den Worten von Schaaff war ein Fortf├╝hrungskonzept gepr├╝ft worden, bei dem das Personal um mindestens ein Drittel gek├╝rzt worden w├Ąre. Das Konzept w├Ąre laut internen Prognosen aber "wirtschaftlich nicht tragf├Ąhig" gewesen. "Da h├Ątten wir fr├╝hestens in vier, f├╝nf Jahren mit einem positiven Ergebnis rechnen k├Ânnen."

Die Produktion soll bis Ende 2023 schrittweise heruntergefahren und dann eingestellt werden. Die Entscheidung der franz├Âsischen Zentrale war am Mittwoch bekanntgeworden. In dem D├╝sseldorfer Produktionsstandort arbeiten noch 1650 Menschen und in dem M├╝lheimer Werk 750 Menschen. Die beiden Werke geh├Ârten fr├╝her zur Mannesmannr├Âhren-Werke AG.

Das D├╝sseldorfer Werk im Stadtteil Rath bestand seit 1899, das Werk in M├╝lheim seit 1966. Die IG Metall wertete die Firmenentscheidung als "Katastrophe". Am Donnerstagnachmittag stand eine Infoveranstaltung des Betriebsrats in D├╝sseldorf auf dem Programm.