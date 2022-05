Lego klagt gegen "Klemmbaustein-Händler"

Streit um Spielfiguren: Der Spielwarenhersteller Lego will heute in einem Verfahren vor dem D├╝sseldorfer Landgericht einem Paderborner Spielwarenh├Ąndler den Verkauf von bestimmten Konkurrenzprodukten verbieten lassen. Lego sehe in dem Verkauf der Produkte einen Versto├č gegen das Marken-, Design- und Urheberrecht, teilte das Gericht mit. Denn nach Auffassung der d├Ąnischen Firma k├Ânnten die von dem H├Ąndler vertriebenen Spielfiguren mit den Lego-Minifiguren verwechselt werden. Den Streitwert bezifferte das Gericht auf 500.000 Euro.