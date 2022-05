Staatskanzlei: Regierungssitz bekommt eine Kantine

Die D├╝sseldorfer Staatskanzlei sucht einen Betreiber f├╝r eine neue Kantine. Das Bistro soll f├╝r die 500 Mitarbeiter der Regierungszentrale und Bedienstete aus Landesbeh├Ârden in der Nachbarschaft ge├Âffnet sein. Der Caterer soll auch G├Ąste der Regierung bewirten.

"Das Bistro wird voraussichtlich zum 1. Januar 2023 in Betrieb genommen", so eine Sprecherin der Staatskanzlei auf dpa-Anfrage. Es solle "ein kleines Speisenangebot" zum Fr├╝hst├╝ck (ab 7 Uhr) sowie f├╝r Zwischendurch und zur Mittagszeit geben. Zum Mittagsessen sollen t├Ąglich zwei Gerichte angeboten werden - davon eins immer unter dem Motto "Heimatk├╝che". Darunter wird ein "regionales beziehungsweise traditionelles Gericht" verstanden, wie es hei├čt.

Gekocht wird au├čerhalb, das Essen wird in der neuen Kantine nur ausgegeben. An einen potenziellen Caterer werden laut Ausschreibung h├Âchste Anspr├╝che gelegt, was Qualit├Ąt und Auftritt des Personals angeht. Denn versorgt werden sollen auch das Kabinett, Konferenzen und G├Ąste der Regierung.