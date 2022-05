Düsseldorfer Café verlangt 24 Euro für Eisbecher – Gastroszene tobt

Im FrĂŒhling mal eben ein leckeres Eis? Darauf freuen sich viele – doch in einem DĂŒsseldorfer CafĂ© muss man dafĂŒr tief in die Tasche greifen. Die happigen Preise lösen Empörung aus. Der Betreiber wehrt sich.

Denn die im MĂ€rz angepassten Preise schmecken vielen Kunden nicht: Seitdem verlangt das CafĂ© fĂŒr seinen grĂ¶ĂŸten Eisbecher, den "Hausbecher", 23,90 Euro – auch die kleinen Kunden mĂŒssen ans Ersparte fĂŒr einen Besuch im Ra Luna: Zwei Kugeln "Kindereis" gibt's im Ra Luna fĂŒr 9,90 Euro , so die "Rheinische Post". In einer Google-Bewertung schimpft ein Nutzer deshalb: "FĂŒr den Preis eines Eisbechers gibt es anderweitig ein 3-Gang-MenĂŒ."

Eis in DĂŒsseldorf: CafĂ© erhĂ€lt Shitstorm fĂŒr Preispolitik

Nachdem ein DĂŒsseldorfer Gastro-Blogger zunĂ€chst ĂŒber die hohen Preise berichtet hatte, ohne den Namen des CafĂ©s zu nennen, habe die Welle der Empörung in den vergangenen Wochen immer weiter an Fahrt aufgenommen, berichtet die Zeitung. Mit der Netz-Kritik des Blatts konfrontiert, reagiert man in dem DĂŒsseldorfer CafĂ© gelassen: Die Kugeln seien schließlich "besonders groß" und man selbst sei auf den Umsatz in dem Familienbetrieb nicht unbedingt angewiesen – man habe schließlich noch andere Jobs.