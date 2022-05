D├╝sseldorf Geldautomaten-Sprengungen: Polizei setzt auf Handy-Videos Von dpa 26.05.2022 - 09:33 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein gesprengter Geldautomat. (Quelle: Matthias Balk/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Im Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger setzt die Polizei in NRW jetzt auch auf Augenzeugen-Videos. Daf├╝r wurde ein Hinweisportal freigeschaltet, ├╝ber das man Handy-Videos oder Fotos in einer sogenannten Cloud hochladen kann. Die Polizei k├Ânne so "geb├╝ndelt auf derartiges Beweismaterial zugreifen und die Dateien bewerten", hie├č es aus dem Innenministerium.

Normalerweise schalten die Ermittler das Hinweisportal nur f├╝r einzelne Vorkommnisse und f├╝r eine begrenzte Zeit frei. So kann man zurzeit noch Fotos oder Videos von Sch├╝ssen auf einen Mann in Essen Anfang Mai hochladen. Die Rubrik "Geldautomatensprengung NRW" ist dagegen dauerhaft freigeschaltet. Der Hintergrund, so das Innenministerium: B├╝rgerinnen und B├╝rger machen - aufgeschreckt von Explosionsger├Ąuschen in der Nacht - oft Videos oder Fotos mit dem Handy von den T├Ątern oder dem Fluchtfahrzeug. Die k├Ânnen sie nun hochladen - auf Wunsch auch anonym.

Angesichts der sprunghaft gestiegenen Zahl von Geldautomaten-Sprengungen hat das Innenministerium den Kampf gegen die Gangster versch├Ąrft. Bereits seit Anfang Februar sei die Polizei nachts landesweit "mit allen verf├╝gbaren Kr├Ąften auf der Stra├če", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) vor wenigen Wochen. Eine neue zus├Ątzliche Sonderkommission im Innenministerium solle zudem den Druck auf die T├Ąter erh├Âhen.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere ungew├Âhnliche F├Ąlle gegeben: In M├╝nster sprengten Unbekannte ausgerechnet einen Geldautomaten an einer Tankstelle. Bei einer Sprengung in Castrop-Rauxel schoss die Polizei einen T├Ąter an. Nach einer Geldautomaten-Attacke in Ibbenb├╝ren fuhren die T├Ąter beinahe einen Beamten tot, weshalb wegen versuchten Polizistenmordes ermittelt wird. Dort schossen die Beamten den T├Ątern hinterher.