CDU und Grüne vereinbaren Eckpunkte für mögliche Koalition

Mindestens 1000 neue Windr├Ąder, weniger Fl├Ąchenverbrauch und gleiche Bezahlung f├╝r Lehrkr├Ąfte: Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und Gr├╝ne detaillierte Eckpunkte f├╝r ein m├Âgliches Regierungsb├╝ndnis vereinbart. Zum Abschluss ihrer viert├Ągigen Sondierungsgespr├Ąche einigten sich Delegationen beider Parteien am Freitagabend auf ein zw├Âlfseitiges Ergebnispapier mit der ├ťberschrift "F├╝r die Zukunft von Nordrhein-Westfalen".

Auf Grundlage des Sondierungspapiers sollen Spitzengremien von CDU und Gr├╝nen am Sonntag ├╝ber die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bislang haben CDU und Gr├╝ne noch nie gemeinsam im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland regiert.

Sowohl Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) als auch Gr├╝nen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigten sich zufrieden. "In der Vers├Âhnung von vermeintlichen Gegens├Ątzen liegt die Kraft f├╝r unsere Zukunft", erkl├Ąrte W├╝st. Er dankte den Gr├╝nen f├╝r "konstruktive, ernsthafte und den Herausforderungen angemessene Beratungen." W├╝st f├╝gte hinzu: "Dieser gemeinsame Geist kann zu einem Zukunftsb├╝ndnis zum Wohle unseres Landes f├╝hren."

Gr├╝nen-Landeschefin Neubaur erkl├Ąrte: "Wir wollen der Garant daf├╝r werden, dass eine neue Landesregierung auf der H├Âhe der Zeit arbeitet." CDU und Gr├╝ne h├Ątten "gemeinsam eine belastbare Grundlage" erarbeitet. "Beide Parteien eint der ernsthafte Wille, in Zeiten multipler Krisen generationengerechte L├Âsungen f├╝r die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft zu finden."

Rund 100 Delegierte der Gr├╝nen kommen am Sonntag in Essen zu einem kleinen Parteitag zusammen, um ├╝ber die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abzustimmen. In D├╝sseldorf wird der ├Ąhnlich gro├če erweiterte Landesvorstand der CDU dar├╝ber entscheiden. Der Gr├╝nen-Landesvorstand empfahl seinen Mitgliedern, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuzustimmen. Auch die CDU werde dies dem erweiterten Landesvorstand empfehlen, hie├č es weiter.