Branche will Erleichterungen für Bau neuer Windräder

Die nordrhein-westf├Ąlische Windkraft-Branche dringt bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in NRW auf Erleichterungen beim Bau neuer Windr├Ąder. N├Âtig sei unter anderem eine ersatzlose Streichung des 1000 Meter-Mindestabstandes zu Wohnbebauung, sagte der Vorsitzende des Landesverband Erneuerbare Energien, Reiner Priggen, am Montag in D├╝sseldorf. Auch pauschale Abst├Ąnde zu Erdbeben-Messstationen m├╝ssten abgeschafft werden.

Laut dem am Wochenende verabschiedeten Sondierungspapier wollen CDU und Gr├╝ne in den kommenden f├╝nf Jahren mindestens 1000 zus├Ątzliche Windkraftanlagen errichten - "auch auf Industrie-, Gewerbe-, Forst- und Kalamit├Ątsfl├Ąchen sowie entlang von Verkehrswegen". An anderer Stelle ist in dem Papier auch von einer "Abschaffung der pauschalen Abstandsregelung" die Rede. Priggen ├Ąu├čerte sich zur├╝ckhaltend dazu. Konkret werde dies erst, wenn es in einem Koalitionsvertrag festgehalten sei. Darin m├╝sse "ganz klar drinstehen: Was gibt es f├╝r einen Abstand und zu was?"