Geldautomatensprengungen: NRW fordert "nationale Vernetzung"

Das Land NRW setzt sich f├╝r eine st├Ąrkere Zusammenarbeit des Bundes und der L├Ąnder im Kampf gegen Geldautomatensprenger ein. Es gehe um eine "nationale Vernetzung" hei├čt es nach dpa-Informationen in einem Papier des D├╝sseldorfer Innenministeriums f├╝r die heute startende Innenministerkonferenz in W├╝rzburg.

NRW hat den Punkt "Bek├Ąmpfung des Deliktph├Ąnomens Sprengungen von Geldausgabeautomaten" auf die Tagesordnung setzen lassen. Nach einem R├╝ckgang der Fallzahlen w├Ąhrend der Pandemie hatten die Sprengungen in NRW zuletzt wieder zugenommen. Es gab aber auch mehrere Taten zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Das D├╝sseldorfer Innenministerium spricht sich in dem Papier f├╝r eine Bund-L├Ąnder-Initiative aus, um sich besser abzustimmen.