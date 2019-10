Erfurt

Weltlehrertag: Bildungsminister fordert mehr Wertschätzung

05.10.2019, 10:09 Uhr | dpa

Anlässlich des Weltlehrertages hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mehr Wertschätzung für den Beruf gefordert. Lehrer leisteten jeden Tag "Herausragendes", wie Holter am Samstag bei Twitter schrieb. Gute Schule sei vor allem ihnen zu verdanken. "Bitte mehr öffentliche Wertschätzung!", forderte er. Der 66-Jährige teilte einen Tweet seines Ministeriums mit einem Video der Lehrergewinnungskampagne Erste Reihe Thüringen, in dem Lehrern für ihre Arbeit gedankt wird.

Der Freistaat sucht händeringend nach Lehrern - vor allem für Grund- und Regelschulen. Zudem ist der Mangel in ländlichen Regionen größer als in Städten. Jedes Jahr fallen in Thüringen viele Unterrichtsstunden aus, weil es nicht genug Lehrkräfte gibt.