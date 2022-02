Erfurt

Trotz großer Mobilisierung nur kleinere Corona-Proteste

02.02.2022, 21:23 Uhr | dpa

Trotz Mobilisierungen für zentrale Proteste hat es in Thüringen am Mittwoch nur kleinere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. In Gera zählte die Polizei rund 500 Menschen, in Hildburghausen und Sömmerda 300 und in Ilmenau 150. Auch in Gotha und Arnstadt gab es demnach Versammlungen mit einigen Dutzend Teilnehmern. Bei einer angemeldeten Gegenveranstaltung in Erfurt waren 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Sie hielten Schilder und Banner mit Aufschriften wie "Mit- statt Querdenken" oder "Impfen statt Schimpfen" in den Händen.

In den vergangenen Tagen kursierten auf Telegram Aufrufe zu einem landesweiten "Gesamtspaziergang". Die Polizei bereitete sich auf einen größeren Einsatz in Erfurt vor. Auch die Gegenkundgebung wurde vor diesem Hintergrund organisiert. Im Laufe des Mittwochs wurde dann klar, dass es mehrere Aufrufe zu regional zentralen Protesten in Gera (Ostthüringen), Hildburghausen (Südthüringen), Sömmerda (Nordthüringen) und Bad Salzungen (Westthüringen) gab. In Bad Salzungen und in Erfurt verzeichnete die Polizei am Abend zunächst keinerlei Versammlungen.