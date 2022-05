Landtag wählt neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts

Der ThĂŒringer Landtag will heute in Erfurt einen neuen PrĂ€sidenten des Verfassungsgerichts in Weimar wĂ€hlen. Vorgeschlagen fĂŒr das Amt hat die oppositionelle CDU-Fraktion den Juristen Klaus-Dieter von der Weiden. Der 60-JĂ€hrige ist bereits seit einigen Jahren Richter am ThĂŒringer Verfassungsgericht. Die Stelle an der Spitze ist seit Jahresbeginn unbesetzt. Der bisherige PrĂ€sident Stefan Kaufmann war Ende 2021 aus AltersgrĂŒnden in den Ruhestand getreten.