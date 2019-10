Hungriger Gewalttäter

Polizeieinsatz wegen Salat-Dieb in Essen eskaliert

30.10.2019, 14:32 Uhr | t-online.de

Eine Salattheke in einem Supermarkt: In Essen hat sich ein Mann den Mund mit Salat vollgestopft. (Quelle: Panthermedia/Symbolbild/imago images)

Ein Mann stopfte sich an einer Salattheke in einem Essener Supermarkt den Mund voll. Als ihn Mitarbeiter auf sein Fehlverhalten ansprachen, eskalierte die Situation. Am Ende musste der polizeibekannte Gewalttäter in Gewahrsam.

Ein Salat-Dieb ist am Dienstagabend in einem Supermarkt in Altenessen ausgerastet und schließlich im Gewahrsam gelandet. Wie die Polizei mitteilt, stopfte sich der 28-Jährige aus Essen an einer Salattheke den Mund voll.



Als ihn Mitarbeiter auf sein Verhalten ansprachen, sei der Mann ausgeflippt. Es kam zu einer Rangelei zwischen ihm und den Mitarbeitern. Ein 22-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt.

Nur mit großer Mühe konnten die Supermarkt-Angestellten den Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten brachten den gefesselten Dieb im Streifenwagen zur Polizeiwache. Dort zeigte er sich weiterhin aggressiv. "Er beleidigte, trat um sich und versuchte einen Polizisten zu beißen", heißt es von der Polizei.







Um sich zu beruhigen und seinen Alkoholspiegel abzubauen, kam er in eine Zelle im Präsidium. Der Mann ist bereits als Gewalttäter in Essen bekannt. Nun läuft ein neues Strafverfahren gegen ihn.