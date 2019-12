Überfall an Heiligabend

Maskierte bedrohen Tankwartin in Essen mit Messer

27.12.2019, 08:07 Uhr | t-online.de

Polizeifahrzeug mit Blaulicht (Symbolbild): In Essen ist eine Tankstelle von Maskierten überfallen worden. (Quelle: Alexander Pohl/imago images)

Zwei bislang unbekannte und bewaffnete Täter haben in Essen eine Tankstelle überfallen. Die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten – und werden jetzt gesucht.

An Heiligabend hatten es zwei maskierte Räuber auf eine Tankstelle an der Von-Schmoller-Straße/Hohenzollernstraße in Essen abgesehen. Kurz vor Mitternacht, gegen 23.50 Uhr, schlugen sie zu.

Nach dem Betreten des Gebäudes zückten sie ein Messer und bedrohten die 29-jährige Angestellte, die zum Tatzeitpunkt allein anwesend war. Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro Einnahmen und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Die Maskierten sollen dunkel gekleidet und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.