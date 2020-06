Mehrere Stadtteile betroffen

Stromausfall in Essen trifft rund 5.000 Menschen

24.06.2020, 17:38 Uhr | t-online.de

Stromtrasse des Energieversorgers Westnetz: In Essen ist der Strom für etwa 5.000 Personen ausgefallen. (Quelle: Gottfried Czlepuch/Archivbild/imago images)

Rund 5.000 Menschen waren in Essen von einem Stromausfall betroffen. Offenbar waren Tiefbauarbeiten die Ursache.

In mehreren Stadtteilen in Essen haben über 5.000 Personen ohne Licht und Fernsehen ausharren müssen. Der Strom war am Mittwochnachmittag ausgefallen, wie die "WAZ" und "Radio Essen" einstimmig berichten.

Laut Betreiber Westnetz handelte es sich dabei um Haushalte in Dellwig und Gerschede. Hörer des Radiosenders haben jedoch berichtet, dass es auch in Frintrop, Bedingrade und Borbeck keinen Strom gab.

Bei diesem Ausfall muss es sich um einen größeren #Stromausfall im Stromnetz in #Essen mit ca. 5.000 oder mehr betroffenen Einwohnern handeln. Mehr auf https://t.co/P2FgrYXh0a — StörungsAuskunft (@StoerAuskunft) June 24, 2020

Wie es weiter heißt, sei der Schaden um 16.30 Uhr behoben worden. Bereits um 15.45 Uhr soll die Mehrheit der Betroffenen wieder mit Strom versorgt gewesen sein. Ursache für den Ausfall waren laut Westnetz Tiefbauarbeiten in Dellwig.