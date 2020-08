Umleitungen eingerichtet

Störung an Oberleitung legt Hauptbahnhof Essen lahm

06.08.2020, 11:54 Uhr | t-online.de

Im Essener Hauptbahnhof hat es einen Schaden an einer Oberleitung gegeben. Bis wieder alle S-Bahnen fahren können, wird es noch dauern.

In Essen mussten am Donnerstagvormittag wegen einer Oberleitungsstörung alle Gleise im Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt werden. Betroffen ist vor allem der S-Bahnverkehr, der bis auf Weiteres eingeschränkt bleibe, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn Regio in Düsseldorf sagte.



Als der Schaden gegen 9.15 Uhr auftrat, hätten zeitweise alle Oberleitungen für eine halbe Stunde stromlos geschaltet werden müssen. Mittlerweile führen die Züge des Regional- und Fernverkehrs wieder weitgehend nach Plan.

1/2 #RE2,#RE42,#S1,#S6 Oberleitungsstörung im Raum #Essen Hbf. Keine Zugfahrten möglich. Streckenabschnitt gesperrt. Züge warten an geeigneten Bahnhöfen. Verspätungen / Teilausfälle und kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Reiseverbindung prüfen. Zur Zeit noch keine Infos — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) August 6, 2020

Die S-Bahnstrecken bleiben wohl noch länger blockiert, was den S-Bahnverkehr im ganzen Ruhrgebiet beeinträchtigen könnte. Ein Reparaturfahrzeug sei unterwegs. Züge der Linien RE2 und RE42 würden umgeleitet, Reisende können auch auf andere Strecken umsteigen. Ursache und voraussichtliche Dauer der Störung seien noch unbekannt. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.