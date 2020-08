Schäden durch Bauarbeiten

Tausende Essener von Stromausfall betroffen

12.08.2020, 17:50 Uhr | t-online.de

In den Essener Stadtteilen Gerschede und Bedingrade waren Tausende Menschen ohne Strom. Der Betreiber konnte die Ursache für den Stromausfall jedoch schnell ausfindig machen.

Mehrere Essener Haushalte waren am Mittwochnachmittag seit etwa 15.15 Uhr ohne Strom. Etwa 3.000 Personen – überwiegend in den Stadtteilen Gerschede und Bedingrade – seien betroffen gewesen, berichtet die "WAZ". Der Netzbetreiber "Westnetz" informierte die Zeitung auch über vereinzelte Stromausfälle in Borbeck und Frillendorf. Der Grund sei ein beschädigtes Stromkabel bei Tiefbauarbeiten am Gerschermannweg.



Wie "Radio Essen" berichtet, konnte das Problem gegen 16.45 Uhr behoben werden. Der Stromausfall ist aber nur einer in einer langen Serie. Erst in der Nacht zum Mittwoch seien Teile der Innenstadt und der Ostviertels ohne Strom gewesen. Die "WAZ" schreibt vom vierten Stromausfall innerhalb einer Woche.

Gegenüber der Zeitung erklärte eine Sprecherin von "Westnetz", dass es bei Hitze mehr Störungen gebe. Ein Zusammenhang sei aber "nicht erwiesen".