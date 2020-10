Auch Kitas betroffen

Warnstreik im Essener Nahverkehr und Öffentlichen Dienst

19.10.2020, 10:46 Uhr | t-online

Streik der Gewerkschaft ver.di (Symbolbild): Am Dienstag gibt es Streiks im Öffentlichen Dienst in Essen. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und des Nahverkehrs in Essen zu Streiks auf. Außerdem ist eine überregionale Versammlung unter freiem Himmel geplant.



Am Montag und Dienstag gibt es laut der Gewerkschaft ver.di Warnstreiks in Essen. Während die Ruhrbahn bereits am Montag streikt, ist für Dienstag ein landesweiter Ausstand geplant. Betroffen davon sind die Stadtverwaltung, einschließlich der Kitas, und zahlreiche Unternehmen des öffentlichen Dienstes, z.B. die Entsorgungsbetriebe, die Sparkasse oder die Stadtwerke.

Kundgebung in Essen am Dienstag



Das letzte Angebot der Arbeitgeber habe man als "Provokation" empfunden, so Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt in einer Mitteilung. Durch den flächendeckenden Kita-Streik wolle man auch den "Druck verstärken".

Am Dienstag soll es darüber hinaus eine überregionale Versammlung unter freiem Himmel geben, allerdings ohne Demonstrationszüge. Diese sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Hauptrednerin ist Sylvia Bühler, ver.di Bundesvorstandsmitglied für die Bereiche Gesundheit, Wohlfahrt und Kirchen. Die Kundgebung findet um 11:30 Uhr auf dem Parkplatz P2 der Messe Essen statt. Sie wird unter Corona-Abstandsregeln ausgeführt, die mit den Behörden ausgearbeitet wurden.