Auch Kinder darunter

Polizei löst Gottesdienst mit mehr als hundert Personen auf

22.01.2021, 08:38 Uhr | t-online

Eine Polizistin und ein Kollege tragen Mundschutz: In Essen hat die Polizei einen Gottesdienst aufgelöst. (Quelle: Tim Oelbermann/Symbolbild/imago images)

In Essen hat die Polizei einen Gottesdienst in einer neuapostolischen Kirche aufgelöst. Die Gläubigen sollen sich nicht an Corona-Regeln gehalten haben. Die Gemeinde spricht von einer Falschmeldung.

Am Donnerstagabend hat die Polizei im Essener Norden einen Gottesdienst beendet, weil gegen Corona-Maßnahmen verstoßen worden sein soll. Mehr als hundert Personen hatten sich vor Ort versammelt – 98 Erwachsene und zehn Kinder –, teilte die Pressestelle auf Nachfrage von t-online mit. Zuvor berichtete die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über den Einsatz in der neuapostolischen Kirche in der Altenessener Straße.

Noch wisse man nicht, ob es sich bei den Gläubigen um Mitglieder der Glaubensgemeinschaft handele, sagte eine Pressesprecherin. Die Gemeinde hat den Zeitungsbericht unterdessen als Falschmeldung bezeichnet. Die NAK Essen benutze die Räumlichkeiten seit 2016 nicht mehr für Gottesdienste, heißt es in einer Mitteilung auf der Website.

Wie die "WAZ" berichtet sollen sich die anwesenden Personen nicht an die Maskenpflicht gehalten und keinen Mindestabstand eingehalten haben. Die Beamten sollen 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben haben.