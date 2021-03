Evakuierung angeordnet

Weltkriegsbombe in Essen-Rüttenscheid wird entschärft

01.03.2021, 07:41 Uhr | t-online

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild): In Essen wird am Montag eine solche Bombe entschärft. (Quelle: Rene Traut/imago images)

In Essen-Rüttenscheid ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die nun entschärft wird. In der Nähe des Fundortes befindet sich unter anderem ein Krankenhaus.

Am Montag wird in Essen-Rüttenscheid eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger wurde laut Stadt bereits am vergangenen Freitag bei Bauarbeiten an der Manfredstraße Ecke Ursulastraße gefunden. Eine Evakuierung ist notwendig.

Seit Freitag wird der Fundort überwacht. In der Nähe befindet sich das Alfried Krupp Krankenhaus sowie eine Senioren- und Alteneinrichtung. Die Evakuierung soll hier ab 10 Uhr beginnen. Anwohner in einem Umkreis von 250 Metern müssen ihre Wohnungen ebenfalls verlassen. Für sie werde die Evakuierung voraussichtlich nicht früher starten, heißt es seitens der Stadt. Man solle die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort beachten. Die Feuerwehr Essen hat einen Lageplan des Sperrbereiches erstellt.

Ein Lageplan der Feuerwehr: Diese Bereiche werden evakuiert. (Quelle: Feuerwehr Essen)



Wie die Feuerwehr mitteilt, wird der innere Bereich vollständig evakuiert. Personen im äußeren Kreis werden zu "luftschutzmäßigem Verhalten" aufgefordert, das heißt dort sollen sich während der Entschärfung keine Personen außerhalb der Gebäude aufhalten. Genauere Informationen hierzu finden Sie in einem Infoblatt der Stadt.

Die Stadt wird über weitere Entwicklungen informieren und hat ein Bürgertelefon für die Entschärfung geschaltet. Das Impfzentrum Essen an der Messe könne am Montag normal öffnen, heißt es.