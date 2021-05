30 Häuser abgedeckt

Tornado tobt durch Ort im Münsterland

27.05.2021, 12:03 Uhr | t-online, dpa, mtt

Seltene Aufnahmen: Im westfälischen Borken hat eine Windhose eine Spur der Verwüstung hinterlassen. 30 Häuser wurden teilweise abgedeckt, Trümmer beschädigten Autos. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte am Mittwoch: Es war ein Tornado.

Mit der Eigenheim-Idylle ist es in diesem deutschen Ort gleich vorbei

Im Münsterland hat eine Windhose eine Spur der Verwüstung hinterlassen. 30 Häuser wurden teilweise abgedeckt, Trümmer beschädigten Autos. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte am Mittwoch: Es war ein Tornado mit Bodenkontakt.

Über den Borkener Ortsteil Weseke ist am Dienstag ein Tornado gezogen. Die Windhose habe einen Rüssel mit Bodenkontakt gehabt, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch. Auf der Fujita-Skala, die die Schadensklasse angibt, sei der Tornado mit F1 (118 bis 180 Stundenkilometer) eingestuft worden. Die Skala reicht von F0 (abgebrochene Äste) bis F5 (Häuser werden aus dem Fundament gerissen).

Beschädigte Dächer in Borken: Rund 30 Einfamilienhäuser wurden teilweise abgedeckt. (Quelle: privat/Feuerwehr Borken)



In Borken beschädigte der Tornado laut Feuerwehr die Dächer von rund 30 Einfamilienhäusern. Zudem seien "Carports und Gartenhütten abgedeckt und teilweise über mehrere Hundert Meter durch die Luft gewirbelt" worden, schrieb die Feuerwehr bei Facebook. Zehn Bäume seien komplett entwurzelt, etwa 50 weitere beschädigt worden.

Die Feuerwehr bei der Arbeit: Der Tornado entwurzelte zehn Bäume, beschädigte 50 weitere. (Quelle: Stephan Loker/Feuerwehr Borken)

Medienberichten zufolge beschädigten umherfliegende Trümmerteile auch Autos. Laut dem Portal tornadomap.org wütete der Tornado auf einer Länge von 1,9 Kilometern, die Breite der Schneise habe 80 Meter betragen.



DWD-Sprecher Friedrich sagte der Deutschen Presse-Agentur.: "Es war der dritte Tornado in Deutschland im Jahr 2021." Experten zufolge werden in Deutschland jedes Jahr etwa zwischen 30 und 60 Tornados beobachtet und bestätigt. Die meisten Tornados treten in den Sommermonaten auf.