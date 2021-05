Essen

Mit Rammbock in Juweliergeschäft eingebrochen: Hohe Beute

27.05.2021, 16:17 Uhr | dpa

Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Essen ist Schmuck mit einem Wert in sechsstelliger Euro-Höhe erbeutet worden. Der oder die Täter drückten mit einem selbstgebastelten Rammbock die Ladentür auf, wie die Polizei nun am Donnerstag berichtete. Als die von einem Zeugen alarmierten Beamten am frühen Mittwochmorgen zum Tatort kamen, standen dort ein Auto und der Rammbock frontal vor der zerborstenen Eingangstür. Im Geschäft waren mehrere Vitrinen zertrümmert. Der Zeuge habe eine aus dem Juweliergeschäft fliehende Person gesehen, berichtete die Polizei. Der bei dem Einbruch verwendete Wagen sei bereits vor der Tat vor dem Geschäft geparkt worden.