19-Jähriger rettet Hunde aus brennender Gartenlaube

26.06.2021, 12:58 Uhr | dpa, t-online

Ein junger Mann hat in Essen zwei Hunde aus einem Feuer in einer Gartenlaube gerettet. Dabei zog er sich selbst Verbrennungen zu – und kam in ein Krankenhaus.

Bei einem Feuer in einer Gartenlaube im Stadtteil Altenessen von Essen hat ein 19-Jähriger zwei Hunde gerettet und sich dabei verletzt. Der junge Mann habe sich dabei Verbrennungen an den Händen und Unterschenkeln zugezogen, teilte die Feuerwehr mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Um an die Glutnester zu gelangen, musste das Dach der brennenden Hütte mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks geöffnet werden.



Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen am Freitag auf angrenzende Lauben über. Mehrere Lauben brannten in einer Ausdehnung von 15 Metern, heißt es in der Mitteilung. Man habe aber verhindern können, dass das Feuer auch auf ein Wohnhaus überging. Details zur Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

