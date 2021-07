Obduktion beantragt

Tote Prostituierte in Essener Rotlichtviertel gefunden

12.07.2021, 15:40 Uhr | t-online

Das Bordell in der Stahlstraße: Hier wurde eine Prostituierte tot aufgefunden. (Quelle: Justin Brosch)

In Essen ist eine 53-jährige Prostituierte in einem Bordell tot aufgefunden worden. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntagabend ist im Rotlichtviertel an der Stahlstraße im Essener Westviertel gegen 19.15 Uhr eine tote Frau entdeckt worden. Bei einer ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine Prostituierte handelt. Eine Notärztin konnte in den Räumlichkeiten des Bordells nur noch den Tod der 53-jährigen Frau feststellen.



Laut der "Bild" soll es sich dabei um eine Domina handeln. Sie sei zuletzt am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr gesehen worden, als sie ihren Dienst beendet hatte. Sie hätte danach schlafen gehen wollen. Vor dem Zimmer, in dem die Frau dann anschließend tot aufgefunden wurde, habe ein hochhakiger Schuh gelegen.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion beantragt, die am Vormittag durchgeführt wurde. Dabei konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden.