Polizei ermittelt nach Tod in Kita

Zweijähriger stirbt während des Mittagsschlafs

31.08.2021, 11:45 Uhr | t-online, mtt, dpa

In einer Kita in Gelsenkirchen ist ein zweijähriger Junge ums Leben gekommen. Er wachte aus dem Mittagsschlaf nicht mehr auf. Warum er starb, muss jetzt die Polizei klären.

Nach einem tragischen Todesfall in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei: In einer städtischen Kita ist am Montagnachmittag ein kleiner Junge gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkten Erzieher der Kindertagesstätte an der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke, dass der Zweijährige nach dem Mittagsschlaf nicht mehr zu sich kam.

Vor Ort wurde das leblose Kind reanimiert, dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Junge kurz darauf.

Jetzt ermittelt die Polizei "in alle Richtungen". "Wir stehen da noch ganz am Anfang", sagte eine Polizeisprecherin. Der Junge würde, wie in solchen Fällen üblich, obduziert, sagte ein Stadtsprecher. Die Kita habe am Dienstag nicht geöffnet und werde auch sicher die ganze Woche geschlossen bleiben.

Oberbürgermeisterin: Die Stadt wird alles tun

Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem Unglücksfall: "Ich bin zutiefst erschüttert. Meine Gedanken sind bei Eltern und Familie. Ihr Schmerz ist kaum zu ermessen."



Welge versprach, die Stadt werde "alles tun, um Hilfe und Unterstützung zu organisieren". Zum Unglückszeitpunkt in der Stadt bei Essen hätten sich außer dem Zweijährigen noch drei weitere Kinder und zwei Erzieherinnen in der Einrichtung befunden.

"Eindrücke werde ich so schnell nicht los"

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus war am Montagnachmittag selbst vor Ort. "Das sind Eindrücke, die werde ich so schnell nicht los", wird sie in der Mitteilung der Stadt zitiert. "Ich bin fassungslos. Mein volles Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Kindes.“

In den kind- beziehungsweise altersgerecht ausgestatteten Räumen einer Mini-Kita können nach Angaben der Stadt insgesamt neun Kinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Tagespflegepersonen betreut und dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst individuell gefördert werden.