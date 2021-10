Universität Duisburg-Essen

Ermittlungen: Mitarbeiterin soll Noten gegen Geld geschönt haben

05.10.2021, 07:56 Uhr | t-online

An der Universität Duisburg-Essen (UDE) ermittelt die Polizei gegen eine Mitarbeiterin: Sie steht unter Verdacht, gegen Geld Noten verbessert zu haben.

Die Verwaltungsangestellte soll gegen mehrere hundert Euro Noten geschönt haben, um Studierende unberechtigt vorrücken zu lassen. Der 38-Jährigen wird nun Bestechlichkeit vorgeworfen.

Ein anonymer Hinweis hat das mutmaßliche Korruptionskonstrukt aufgedeckt, wie die "WAZ" unter Berufung auf einen Sprecher der UDE berichtet.



Neben der Mitarbeiterin der Prüfungsverwaltung stehen demnach 50 Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen.



Korruption auf dem Campus Essen: Gekaufte Noten haben Studierenden Abschluss ermöglicht

Sie sollen der 38-Jährigen jeweils 800 Euro in bar gezahlt haben, damit sie nicht bestandene Prüfungen aus der Welt schafft. Sie habe dann die Note 5, die in der Universität für "nicht bestanden" steht, in eine Note 4 umgewandelt, damit die Studierenden vorrücken konnten. Den Studierenden wurden dadurch unrechtmäßig Abschlüsse ermöglicht, so die "WAZ".

Demnach soll die Frau sogar eine "Gebührenordnung" gehabt haben: 50 Euro für jeden 0,3-Sprung nach oben, 800 Euro für eine bestandene Prüfung. Dabei war auch egal, ob die Studierenden bei der Prüfung überhaupt anwesend waren.

Nach Noten-Kauf: Betroffene Studierende können nicht mehr im Traumberuf arbeiten

Der Anwalt einer angeklagten Studentin berichtete der "WAZ" zudem von einer weiteren möglichen Komponente der Korruption: Seine Mandantin habe an einem studentenorganisierten Vorbereitungskurs teilgenommen. Dort habe sie dem Leiter 800 Euro gegeben, "um ein gutes Wort für sie einzulegen".



Das sei bei einigen schlechteren Studierenden vorgekommen. Die betroffene Studentin kann wegen des Betrugs voraussichtlich niemals in ihrem Traumberuf arbeiten, so der Anwalt gegenüber "WAZ". "Und viele Jahre Studium waren vergebens.“

Im Rahmen der Ermittlungen sind demnach bereits Wohnungen durchsucht worden. Bislang wird von 160 Manipulationsfällen unter 50 Studierenden ausgegangen.