Unfall in Essen

Frau stürzt wegen Handy aus Fenster

20.10.2021, 07:23 Uhr | dpa, pb

Rettungswagen in Essen (Symbolfoto): In der Nacht wurde eine junge Frau bei einem Unfall leicht verletzt. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Unfall am Mittwoch in Essen: Eine junge Frau fiel aus dem Fenster ihres Wohnhauses. Sie hatte noch versucht, ihr Smartphone zu ergreifen, das vor ihr in die Tiefe gestürzt war.

In Essen ist eine 20-Jährige aus dem ersten Stock auf die Straße ihres Wohnhauses gestürzt. Bei dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch wurde die junge Frau leicht verletzt. Die Polizei teilte mit, dass die Essenerin am Fenster gestanden habe, als ihr Handy ihr zuerst aus der Hand nach unten gefallen sei.

Als die Frau danach greifen wollte, stürzte sie aus der Wohnung. Laut der "WAZ" ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr in der Früh. Hinweise auf weitere Personen, die an dem Unfall beteiligt sein könnten, gibt es bislang nicht.