Polizisten verletzt

Streifenwagen kracht bei Verfolgungsfahrt gegen Hauswand

04.11.2021, 11:16 Uhr | dpa

Beschädigter Streifenwagen: Bei einer Verfolgungsfahrt in Essen sind zwei Polizisten gegen eine Hauswand gekracht. (Quelle: Gayk/dpa)

Totalschaden nach einer Verfolgungsfahrt: Zwei Polizisten sind in Essen mit einem Streifenwagen gegen eine Hauswand gekracht. Zuvor wollten sie ein Auto kontrollieren.

Bei einer Verfolgungsfahrt in Essen sind zwei Polizisten mit ihrem Streifenwagen gegen eine Hauswand gefahren und leicht verletzt worden. Die Beamten hatten in der Nacht ein Auto kontrollieren wollen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Anstatt anzuhalten sei der Wagen jedoch "mit erhöhter Geschwindigkeit" weitergefahren.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens und seine 29-jährige Beifahrerin nahmen die Verfolgung auf. Dabei kamen sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto hatte nach Angaben der Polizei einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Wie groß der Schaden an der Hauswand ist, war laut Polizeisprecher am Morgen noch unklar.