Nach Streit

17 Menschen in Essener Kino durch Reizgas verletzt

14.11.2021, 11:44 Uhr | t-online, ads, dpa

In einem Kino in Essen sind 17 Menschen durch Reizgas verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zahlreiche Menschen sind in einem Kino am Berliner Platz in Essen durch Reizgas verletzt worden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Essen sagte, gerieten am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Besucher in einem Saal des Kinos in Streit.

Demnach sei es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 25-Jährigen und einer Gruppe von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren gekommen. Zeugenaussagen zufolge attackierte die Gruppe den jungen Mann, woraufhin er sich mit Reizgas wehrte.

Reizgas in Essener Kino: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Mitarbeiter sperrten nach dem Angriff den Kinosaal und räumten das gesamte Gebäude. Dennoch wurden bei dem Reizgas-Einsatz nach Polizeiangaben 17 Menschen verletzt. Vier Personen kamen wegen "größerer" Reizungen ins Krankenhaus, darunter auch der 25-Jährige.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowohl gegen den jungen Mann, als auch gegen fünf Jugendliche.