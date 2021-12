Bei Fahrbahn-Überquerung

E-Rollstuhlfahrer von Transporter angefahren – schwer verletzt

22.12.2021, 16:39 Uhr | t-online, cco

Unfallort in der Hindenburgstraße: Ein Transporter hat hier am Mittwochmorgen einen E-Rollstuhlfahrer angefahren. (Quelle: Justin Brosch)

Ein E-Rollstuhlfahrer, der die Hindenburgstraße überqueren wollte, wurde von einem Transporter angefahren und schwer verletzt. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen in der Hindenburgstraße in Essen. Ein E-Rollstuhlfahrer, der die Fußgängerquerung nutzen wollte, wurde dort gegen 9.30 Uhr von einem Transporter angefahren, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Essen gegenüber t-online.



Der Mann sei gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, bestätigte ein Beamter vor Ort.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) nahm die Ermittlungen auf. Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Essen-Rüttenscheid wieder befahrbar, nachdem diese nach dem Unfall eine Stunde lang gesperrt werden musste.