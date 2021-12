Zeugenaufruf in Essen

Maskierte Unbekannte attackieren Schwangere

27.12.2021, 14:52 Uhr | t-online

Ein Einsatzwagen der Polizei in Essen (Symbolbild): Die Schwangere musste nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht werden. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Maskierte Täter haben in Essen eine schwangere Frau brutal angegriffen. Auch als sie schon am Boden lag, sollen sie zugetreten haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am späten Abend des ersten Weihnachtstages ist eine 24-jährige schwangere Frau auf offener Straße von zwei maskierten Unbekannten geschlagen und getreten worden. Das teilte die Essener Polizei mit.

Die junge Frau soll von einem Bekannten an der Karnaper Straße zwischen den Straßen In der Mark und Bräukerwald abgesetzt worden sein, als zwei maskierte Männer auf sie zugingen und unvermittelt auf sie einschlugen und eintraten. Selbst als sie am Boden lag, sollen die Tatverdächtigen weiter auf sie eingetreten haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Angriff in Essen: Drei Maskierte flüchteten

Die werdende Mutter wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Zur weiteren Kontrolle wurde sie vorsorglich in ein Essener Krankenhaus gebracht.

Laut den Beamten sollen nach der Tat drei Maskierte in die Straße In der Mark geflüchtet sein. Die Polizei Essen bittet Zeugen des Angriffs, sich unter der Nummer 0201/8290 zu melden und bei der Aufklärung des Falles zu helfen.