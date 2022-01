Polizei jagt Flüchtigen

Häftling bricht aus – Polizei im Großeinsatz

13.01.2022, 19:53 Uhr | t-online, mtt

Die Polizei jagt einen geflohenen Untersuchungshäftling. Der Mann sollte wegen eines Kieferbruchs in einem Krankenhaus behandelt werden – und konnte offenbar in einem unbeobachteten Moment fliehen.

Großeinsatz der Polizei in Essen: Ein 25 Jahre alter Häftling ist aus einem Krankenhaus entwischt. Jetzt jagt ihn eine bewaffnete Einsatzhundertschaft.

Laut "Bild" befand sich der Mann zunächst wegen gesundheitlicher Probleme im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg (Kreis Unna). Dann sei er ins Klinikum Essen Mitte (Hyssenstift) gebracht worden, wo er wegen eines Kieferbruchs behandelt werden sollte.

JVA-Sprecher: "Der Mann ist auf jeden Fall bewacht worden"

Ein Reporter vor Ort berichtete, es sehe so aus, als sei der Mann dort in einem Zimmer gewesen, in dem zumindest kurzzeitig kein Beamter war, aber das Fenster offen stand. "Wie dem Mann die Flucht gelang, können wir derzeit noch nicht sagen", zitierte hingegen die "Bild" einen Sprecher der JVA Essen.



Der "NRZ" sagte ein JVA-Sprecher: "Der Mann ist auf jeden Fall bewacht worden." Wie genau die Bewachung aussah, sei allerdings momentan noch unklar. Der JVA-Sprecher: "Mitunter sind Bedienstete im selben Raum, das ist aber abhängig von den örtlichen Begebenheiten." Denkbar sei auch, dass vor der Tür des Patientenzimmers jemand Wache hielt.

Polizei Essen: Von dem Mann geht keine Gefahr aus

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass eine Hundertschaft und Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz sind. Im Augenblick laufe die Suche nach dem Flüchtigen auf Hochtouren.

Laut "NRZ" ist auch ein Mantrailer-Hund im Einsatz. Eine Polizeisprecherin beruhigte unterdessen die Bevölkerung: "Von dem Häftling geht keine Gefahr aus."

Der Mann saß seit November 2021 wegen des Verdachts auf Betrug in U-Haft. Die JVA habe den Mann als "bisher unauffällig" bezeichnet, hieß es.