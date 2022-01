Zwei Schwerverletzte

Transporter wird bei Unfall in mehrere Teile gerissen

18.01.2022, 08:20 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall in Bochum sind in der Nacht zwei Personen schwer verletzt worden. Sie waren mit ihrem Transporter in einen parkenden Lkw gekracht. Ihr Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört.

Ein Transporter ist in Bochum aus bisher unbekannter Ursache in einen parkenden Lkw gefahren und in mehrere Teile gerissen worden. Bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag wurden zwei Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.



Laut einem Bericht des Portals "Der Westen" seien sie in dem Transporter eingeklemmt worden und mussten von Rettungskräften befreit werden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Unfall habe sich gegen 3.15 Uhr an der Essener Straße ereignet. Am Morgen sei die Fahrbahn auf Höhe des Thyssen-Krupp-Werks in Fahrtrichtung Essen noch gesperrt gewesen. Die Identität der beiden Verletzten war zunächst nicht bekannt.