Mühlheim an der Ruhr

Spaziergängerin findet Leiche im Wald

10.02.2022, 18:39 Uhr | MaM, t-online

In einem Waldstück bei Essen ist eine Spaziergängerin auf eine Leiche gestoßen. Sie war mit ihrem Hund unterwegs, als sie den leblosen Körper im Unterholz entdeckte. Nun ermittelt die Polizei.

In einem Waldstück nahe Essen ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von t-online mit.

Demnach sei eine Spaziergängerin mit ihrem Hund in dem Wald in Mülheim an der Ruhr unterwegs gewesen, als sie die Leiche entdeckte und den Notruf wählte. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wurde der Bereich von den Beamten umgehend gesperrt. Mehrere Einsatzkräfte trugen den Leichnam anschließend aus dem Wald.

Zur Identität der leblosen Person konnte die Sprecherin vorerst keine Angaben machen. Auch das Alter und das Geschlecht des Leichnams seien noch unbekannt. Derzeit werde die Leiche obduziert, um zu klären, woran die Person starb. "Es scheint bislang nicht so, als wäre sie an Gewalteinwirkung gestorben", so die Sprecherin zu t-online.