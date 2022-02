Zwei Festnahmen in Essen

Tuner-Verfolgungsjagd endet in Haufen Erde

12.02.2022, 13:22 Uhr | t-online, fas

Nach einem Tuner-Treffen in Essen kommt die Polizei zur Kontrolle. Ein Fahrer versucht, mit seinem Sportwagen zu entkommen. Doch ohne Glück: Am Ende landet der Audi in einer Baustelle.

Crash am Ende einer Verfolgungsjagd: Am Freitagabend hat ein Audifahrer in Essen versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dabei krachte er in eine Baustelle und blieb mit seinem Wagen auf einem Haufen Erde liegen. Er und sein Beifahrer wurden festgenommen.

Festnahme durch die Polizei: Sowohl Fahrer als auch Beifahrer wurden vorübergehend festgenommen. (Quelle: 7aktuell/imago images)



Zuvor hatten die beiden Insassen des Audi RS3 laut einem Bericht der "Bild" an einem Treffen der Tuningszene teilgenommen. Im Anschluss daran wollte die Polizei die Teilnehmenden kontrollieren, als der Audifahrer Gas gab. Im Bereich des Autokinos im Stadtteil Bergeborbeck sei er dann in die Baustelle gefahren. Der Audi wurde bei dem Aufprall beschädigt. Die beiden Insassen blieben jedoch unverletzt.