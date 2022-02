Polizei sucht Zeugen

Mann in eigener Wohnung niedergeschlagen und schwer verletzt

13.02.2022, 10:18 Uhr | t-online, fas

Polizei und Rettungskräfte in der Krayer Straße: Der junge Mann kam in ein Krankenhaus. (Quelle: Justin Brosch)

Schockierende Tat im Essener Osten: Als es klingelt, öffnet ein 23-Jähriger seine Tür – und wird niedergeschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.

Am Samstagabend ist ein 23-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung in Essen niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei habe jemand gegen 19.30 Uhr an der Wohnungstür des Mannes in einem Mehrfamilienhaus auf der Krayer Straße geklingelt. Nachdem der 23-Jährige geöffnet hatte, habe seine Lebensgefährtin, die sich in einem anderen Zimmer aufhielt, ein lautes Geräusch vernommen.

Aus Sorge habe sich die junge Frau in ein Zimmer eingeschlossen und Polizei sowie Rettungskräfte alarmiert. Beamte fanden demnach kurze Zeit später den Mann am Boden liegend vor. Er sei bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar gewesen. Rettungskräfte brachten ihn nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder Fahrzeuge im Bereich der Krayer Straße zwischen der Wattenscheider Straße und Zur Beckhofe wahrgenommen haben. Auch andere Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden erbeten. Erreichbar ist die Polizei Essen unter der 0201/829-0.