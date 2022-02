50 Wohnungen betroffen

Wohnblock in Essen brennt – drei Menschen verletzt

21.02.2022, 06:47 Uhr | dpa, AFP, aj

Flammen schlagen aus einem Wohnkomplex in voller Breite. Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. (Quelle: Markus Gayk/dpa)

In Essen in NRW ist ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von 100 Betroffenen aus. Auch am Morgen ist das Feuer noch nicht unter Kontrolle.

Bei dem Brand eines Wohnkomplexes in Essen sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Sie seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 100 Personen seien aus dem Komplex in Sicherheit gebracht worden. Das entspreche ungefähr der Zahl der dort wohnenden Menschen. Man habe das zwar noch nicht genau überprüfen können, "aber das kommt ungefähr hin", sagte der Sprecher.

Einen Brand von vergleichbaren Ausmaßen habe die Essener Feuerwehr "definitiv" noch nicht erlebt. Das sei eine völlig unbekannte Größenordnung. Etwa 150 Einsatzkräfte seien vor Ort. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle, ein Ende der Löscharbeiten sei noch nicht abzusehen. "Das ist sehr schwierig und teilweise gefährlich für die Einsatzkräfte momentan, da in jede Wohnung hereinzugehen", sagte der Sprecher.

Um 2.15 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Demnach brennt der gesamte Wohnblock mit rund 50 Wohnungen, die Feuerwehr geht von 100 Betroffenen aus.

Die Einsatzkräfte wurden demnach von den riesigen Flammen am Zugang zum Gebäude behindert. Sie durchkämmten nach und nach die einzelnen Wohnungen auf der Suche nach weiteren Menschen.

Anwohner in Hörsaal der Universität untergebracht

Wie ein Polizeisprecher sagte, handelt es sich bei dem Brandobjekt um einen L-förmigen Gebäudekomplex. Die Gebäude seien aus bislang ungeklärten Gründen nacheinander in Brand geraten. Die Häuser wurden evakuiert und die Bewohner in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht

Auch zu einer möglichen Brandursache war bislang nichts bekannt. Wegen der Rauchs warnte die Feuerwehr Essen die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.