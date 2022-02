Essen

Brand in Hochhaus: Drei Verletzte in Mönchengladbach

22.02.2022, 09:28 Uhr | dpa

In Mönchengladbach ist es zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Bewohner hätten das Feuer am späten Montagabend gemeldet, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Aus bislang unbekannter Ursache habe es in der fünfte Etage des Hauses gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten viele Bewohner bereits das Wohnhaus verlassen.

Der Brand sei zuvor von zwei Bewohnern des Hauses mit einem Wandhydranten gelöscht worden. Durch das beherzte Eingreifen sei eine weitere Ausbreitung verhindert worden, hieß es. Die Feuerwehr führte noch kleinere Nachlöscharbeiten durch. Drei Personen wurden demnach mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.