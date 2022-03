Essen

Junge Union startet Wahlkampf: Wüst will per Video sprechen

17.03.2022, 15:05 Uhr | dpa

Mit Unterstützung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz startet die Junge Union (JU) Nordrhein-Westfalen an diesem Samstag in Essen ihren Wahlkampf zur Landtagswahl am 15. Mai. Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst wird wegen seiner Corona-Infektion nicht persönlich teilnehmen, wie die CDU-Nachwuchsorganisation am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Wüst wolle aber per Videoschalte live ein Grußwort an die Versammlung richten, sagte JU-Sprecher Arvid Hüsgen. Eingeladen sind alle 26 Landtagskandidaten der Jungen Union. Erwartet werden auch NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes sowie Innenminister Herbert Reul. Die JU NRW ist nach eigenen Angaben mit mehr als 24.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste JU-Landesverband Deutschlands.