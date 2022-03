6.500 Haushalte betroffen

Eichhörnchen sorgt für großen Stromausfall in Essen

18.03.2022, 19:11 Uhr | t-online

Tierisches Unglück: In Essen hat sich ein Eichhörnchen in einer Umspannlage zu schaffen gemacht – und damit einen großen Stromausfall ausgelöst. Das Tier überlebte den Ausflug nicht.

In Essen-Altenessen hat ein Eichhörnchen am Freitagmittag für einen großen Stromausfall gesorgt. Wie die "WAZ" berichtet, war das Tier in einer Umspannanlage an eine Trafoschiene gekommen und hatte so einen Kurzschluss ausgelöst. Etwa 40 Minuten lang waren daraufhin 6.500 Einwohner ohne Strom. "Das kleine süße Ding hat es nicht überlebt", zitiert die Zeitung Alina Mangelmann, Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz.

Von dem Stromausfall sei auch das Allee-Center betroffen gewesen, laut "Radio Essen" fielen außerdem Ampeln aus.