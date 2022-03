Entschärfung noch heute

Bombe in Essen gefunden – A40 und A52 werden gesperrt

22.03.2022, 17:32 Uhr | t-online

Bombenfund in Essen: Bei Bauarbeiten ist ein Blindgänger entdeckt worden. Er soll noch heute entschärft werden. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

In Essen-Huttrop ist am Dienstag eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger, der an der Straße Am Parkfriedhof am Eingang des Berufskollegs Ost liegt, wird noch heute entschärft. Wie der WDR unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, sei nicht vor 20 Uhr mit einer Entschärfung zu rechnen.

Der Sperrbereich: Alle Anwohner im inneren Kreis müssen ihre Häuser verlassen. (Quelle: Stadt Essen)



Betroffen sind insgesamt 16.300 Personen, von denen 3.800 im inneren Kreis – alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern zum Fundort – evakuiert werden müssen. Im Umkreis von 500 bis 1.000 Metern sollten sich Personen während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind.

Auch Altenheime und andere Einrichtungen werden geräumt. Die Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind dafür in enger Abstimmung mit den Einrichtungsleitern.

Bombenfund in Essen: Behinderungen im ÖPNV

Die Verwaltung rechnet mit Verkehrsbehinderungen. In der Nähe des Fundortes befinden sind die Autobahnen 40 und 52. Die A52 liegt im inneren Kreis. Während der Entschärfung werden diese gesperrt. Wann das genau der Fall ist, ist noch unklar. "Die Sperrungen der Autobahnen sollen so spät wie möglich eingerichtet werden, erst kurz vor der Entschärfung. Im Moment kann der Verkehr noch fließen", so die Stadt um kurz vor 17 Uhr.



Aus Richtung Venlo wird der Verkehr laut Stadt an der Anschlussstelle Essen-Zentrum vor dem Tunnel abgeleitet. Aus Richtung Dortmund können Verkehrsteilnehmer bis zur Anschlussstelle Essen-Frillendorf fahre. Aus Richtung Düsseldorf ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen gesperrt.

Auch Bahnverkehr betroffen

Aufgrund der zentralen Lage der Fundstelle gebe es zudem "einige Sperrstellen außerhalb der markierten Bereiche, um den Verkehrsfluss sicherzustellen, beispielsweise an Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen", heißt es seitens der Stadt.

Auch der ÖPNV ist betroffen, insbesondere die Bahnstrecke zwischen dem Essener Hauptbahnhof und dem Bochumer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Essen-Steele. Auf Twitter warnt die Deutsche Bahn vor Beeinträchtigungen im Laufe des Tages.

Die Stadt hat eine Betreuungsstelle für die evakuierten Personen eingerichtet. Diese befindet sich im Robert-Schmidt-Berufskolleg in der Robert-Schmidt-Straße 1. Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung ist unter 201 123-888 erreichbar.