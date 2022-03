Zwei Schwerverletzte bei Autobahnunfall

Audi kracht unter Laster – und wird mitgeschleift

31.03.2022, 14:09 Uhr | t-online, mtt

Auf der A3 ist ein Auto auf einen Laster aufgefahren, hat sich darunter verkeilt und wurde laut Zeugen mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Die Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Die beiden Insassen eines Audis sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Oberhausen in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Reporter vor Ort berichteten, der Audi sei zwischen der Anschlussstelle Dinslaken Nord und dem Kreuz Oberhausen unter den Auflieger eines Lasters gerast – und sei dann noch fast einen Kilometer lang mitgeschleift worden.

Der Lkw-Fahrer sagte, er sei auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln erst nach 700 bis 800 Metern auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Die Insassen, eine Frau und ein Mann, wurden bei dem Unfall am Montagabend in ihrem Auto eingeklemmt, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag berichtete. Sie mussten mit hydraulischem Gerät befreit werden. Während der Rettungsaktion wurden sie von dem Rettungsdienst und zwei Notärzten versorgt.

Unfall vor Oberhausener Kreuz: A3 war rund 50 Minuten gesperrt

Beide kamen zur Behandlung in Unfallfachklinken. Ein Reporter sprach sogar von lebensgefährlichen Verletzungen, die der Mann und die Frau erlitten.



Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung der Unfallopfer war die A3 in Richtung Oberhausen für rund 50 Minuten gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Zur Unfallaufnahme wurde ein Team der Autobahnpolizei aus Düsseldorf hinzugezogen. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz

Oberhausen liegt im westlichen Ruhrgebiet und grenzt unter anderem an Essen, Duisburg und Mülheim an der Ruhr.