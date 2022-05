Polizei stellt bei Schüler Stichwaffen sicher

Die Essener Polizei hat bei der Durchsuchung der Wohnung eines 16 Jahre alten Sch├╝lers Speere und andere Stichwaffen sichergestellt. Polizisten h├Ątten die Waffen und mehrere Kartons aus der Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in einen Lieferwagen getragen, berichtete ein dpa-Fotoreporter am Donnerstag. Der 16-J├Ąhrige wird laut Polizei verd├Ąchtigt, am Essener Don-Bosco-Gymnasium und einer weiteren Schule im Essener Norden m├Âglicherweise Straftaten geplant zu haben. Der Jugendliche war am Donnerstagvormittag in Polizeigewahrsam. Ob er sich ge├Ąu├čert habe, sei noch nicht bekannt, hie├č es von der Polizei.