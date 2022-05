Der Schock, als die Schule von dem bedrohlichen Verdacht erfuhr, habe tief gesessen. "Das, was uns die Hinweisgeber schon am Vortag schilderten, klang sehr glaubw├╝rdig, das hat uns best├╝rzt", berichtet Nosbisch. Die Polizei habe geholfen, diesen Schock "zu versachlichen".

"Die Anwesenheit der Polizei sowie die Gespr├Ąche mit den Einsatzkr├Ąften waren sehr beruhigend. Wir hatten das Gef├╝hl, in guten H├Ąnden zu sein", so der Direktor. Die Polizei hatte die Schulgel├Ąnde bereits fr├╝h am Morgen abgesperrt, die Schulgemeinschaft war dazu aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben.

Sch├╝ler soll "unauff├Ąllig" gewesen sein

"Nicht jeden hat diese Nachricht p├╝nktlich erreicht", sagt Nosbisch. Die Beamten h├Ątten die Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler aber behutsam nach Hause geschickt. "Wir sind froh, nun sagen zu k├Ânnen: Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr f├╝r unsere Schulgemeinschaft", so der Pater.

Der 16-J├Ąhrige habe das Gymnasium erst seit etwa einem Jahr besucht. "Er war ein guter Sch├╝ler, schrieb Zweien und Dreien", erz├Ąhlt Nosbisch. Als "unauff├Ąllig" beschreibt er den Jugendlichen. "In keiner Weise h├Ątte man rechtsextremistisches Gedankengut oder solche Pl├Ąne vermutet. Aber man kann nat├╝rlich nicht hinter die Menschen schauen."

Vorfall wird aufgearbeitet

Am Freitag bleibt die Schule noch geschlossen, der regul├Ąre Schulbetrieb wird erst am Dienstag wieder aufgenommen. Am Montag finden m├╝ndliche Abiturpr├╝fungen statt. "Das Lehrerkollegium kommt am Freitag zusammen, auch ein Psychologe wird dabei sein", informiert der Schuldirektor.

In den einzelnen Klassengemeinschaften w├╝rden die Lehrerinnen und Lehrer dann den Vorfall aufarbeiten. "Wir werden fragen: Wo sind noch ├ängste? Welche Probleme sind aufgetaucht? Muss in Einzelf├Ąllen vielleicht weitere Hilfe eingeschaltet werden?" Man sei in engem Kontakt mit dem schulpsychologischen Dienst, berichtet Nosbisch.

"Enge und ruhige Gemeinschaft"

Carolin Klein (Name ge├Ąndert) war Sch├╝lerin am Don-Bosco-Gymnasium, heute ist sie selbst Lehrerin. Die Nachricht ├╝ber den Vorfall hat sie schockiert. "Das passt ├╝berhaupt nicht zur Schule. Sie hat eine sehr enge und ruhige Gemeinschaft", sagt sie. In Ehemaligen-Gruppen habe am Donnerstagmorgen eine Frage dominiert: "Hast du schon mitbekommen?", berichtet Klein.

Bei ihr hat die Meldung Erinnerungen geweckt. "Vor vielen Jahren gab es schon einmal eine Amokdrohung ÔÇô aber das war etwas ganz anderes", erinnert sie sich. Damals sei auf eine Tafel eine entsprechende Drohung geschrieben worden. "Im Endeffekt hat man einen schlechten Scherz vermutet.