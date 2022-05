Steag-Neuaufstellung soll Verkauf erleichtern

Der zum Verkauf stehende Essener Energiekonzern Steag will sich neu aufstellen. Am Ende sollen "das Kohlegesch├Ąft und das regenerative Wachstumsgesch├Ąft klar voneinander getrennt werden k├Ânnen", erkl├Ąrte der Finanzgesch├Ąftsf├╝hrer der Steag GmbH, Ralf Schmitz, am Freitag laut einer Mitteilung. Die beiden Bereiche "Gr├╝n" und "Schwarz" sollen zun├Ąchst unter dem gemeinsamen Dach von Steag weitergef├╝hrt werden. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" dar├╝ber berichtet. Endg├╝ltig beschlossen werden soll die Aufteilung im Herbst.