Fußball: Polizei in Essen und Münster erlebt friedliche Fans

Die Polizeikr├Ąfte in Essen und M├╝nster haben rund um das spannende Aufstiegsfinale in der Regionalliga-West Tausende friedlicher Fu├čball-Fans erlebt. Vor, w├Ąhrend und unmittelbar nach den Spielen zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Wei├č Ahlen (2:0) sowie Preu├čen M├╝nster und dem 1. FC K├Âln II (2:1) gab es keine nennenswerten Vorf├Ąlle. "Friedlich und gesittet" sei es im Stadion Hafenstra├če in Essen laut Polizei zugegangen, in dem die etwas ├╝ber 16.000 Zuschauer teilweise auf dem Rasen die R├╝ckkehr des ehemaligen deutschen Meisters in die 3. Liga feierten. Preu├čen verpasste den Aufstieg nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz.