Streitigkeiten sind auf Spielplätzen an der Tagesordnung – aber eine solche Eskalation wie am Samstag in Essen ist eine Seltenheit: Am Ende schlugen wohl mehrere dutzend Menschen aufeinander ein.

In Essen ist die Polizei am Sonntagabend zu einem Großeinsatz an einem Spielplatz in der Krahwinkelstraße ausgerückt. Rund 80 Personen seien dort in eine Auseinandersetzung geraten, berichtete ein Polizeisprecher t-online. Ausgangspunkt sei ein Streit unter zwei Kindern auf dem Spielplatz gewesen. Zunächst hatte das Portal "Der Westen" über den Vorfall berichtet.

"Daraufhin griffen auch die Parteien der Kinder in den Streit ein", sagte der Sprecher. Weil Zeugen der Polizei von einer großen Menschengruppe und einer unübersichtlichen Lage auf dem Gelände im Stadtteil Steele berichtet hätten, sei man mit "starken Kräften" zu dem Spielplatz ausgerückt. Am Sonntagvormittag war für die Polizei noch unklar, wie viele Personen tatsächlich an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen waren.

Spielplatz in Essen: Polizei will Schlägerei in den nächsten Tagen aufklären

"Die Lage war extrem unübersichtlich, wir werden den Vorfall in den nächsten Tagen genauer untersuchen", so der Sprecher. Ein 20-Jähriger musste dem Beamten zufolge schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen – sie wurden von Sanitätern vor Ort behandelt. Laut der "Neuen Ruhr Zeitung" soll der schwer verletzte Mann auch Schnittverletzungen erlitten haben – bei der Auseinandersetzung dürfte somit wohl auch eine Stichwaffe im Einsatz gewesen sein.